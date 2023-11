Jeff Grubb: Star Wars: Knights of the Old Republic -uusversion kehitys on keskeytynyt kokonaan

Embracer Groupin ja Sonyn yhteistyönä alkaneen Star Wars: Knights of the Old Republic -uusversion kehitys on keskeytynyt kokonaan, väittää Giant Bombin journalisti Jeff Grubb.

Ruotsalaisyhtiö striimasi viime viikolla YouTubeen yhtiön neljännesvuosikatsausaiheisen lähetyksen. Embracerin toimitusjohtajalta Lars Wingeforsilta kysyttiin raporttistriimin aikana muun muassa Aspyr Median ja Saber Interactiven kehittämän Star Wars: Knights of the Old Republic -uusversion tilanteesta, johon Wingefors vastasi näin:

– Olen huomannut kaikkien sanomisieni päätyvän juttujen otsikoihin, joten olkoon se ainoa kommenttini.

Star Wars: KotOR -uusversio on ollut vuoden 2021 julkistuksestaan lähtien isoissa vaikeuksissa. Viimevuotisten huhujen mukaan Aspyr ei työskentele enää projektin parissa, vaan se on siirretty kokonaisuudessaan Saber Interactivelle. Vaikka tätä huhua ei koskaan vahvistettu Embracerin toimesta, kertoi Jeff Grubb taannoisessa Game Mess Mornings -ohjelmassaan KotORin tilanteen olevan huhuja karumpi:

– Viime vuodesta lähtien projektin tiimoilta on ollut huhuja, että sen kehitys olisi siirretty toisaalle. Haluan selventää, että tämän pelin parissa ei työskentele tällä hetkellä yksikään studio millään tavalla.

Grubb kertoi myös ohjelmassa "kuulleensa kaikuja" siitä, ettei Sony halua olla enää projektin kanssa missään tekemisissä.

