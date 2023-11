The Last of Us Part II Remastered julkaistaan tammikuussa – mukana täysin uusi pelimoodi

Muutama vuosi sitten julkaistu The Last of Us Part II saapuu ehostettuna Remastered-versiona PlayStation 5:lle ensi vuoden tammikuussa.

Uusi versio sisältää natiivin 4K-resoluution, VRR-tuen ja ehostetut grafiikat, joihin lukeutuu esimerkiksi parannellut varjot ja tekstuurit. PlayStation 5 -konsolin tehot näkyy lyhyempinä lataustaukoina. Tuotos hyödyntää myös DualSense-ohjaimen haptista värinää ja liipaisimia.

Pelaajat pääsevät myös käsiksi täysin uuteen No Return -nimeä kantavaan, roguelike-henkiseen selviytymismoodiin. Tavoitteena on selvitä mahdollisimman pitkään vaihtuvissa hiippailua ja taistelua sisältävissä kohtauksissa. Jokaisen kierroksen jälkeen jaettavilla palkinnoilla voi kehittää oman hahmon kykyjä tai avata uusia asuja. Kehittäjästudio Naughty Dog lupailee kertovansa lisää tietoa aiheesta ennen julkaisua.

Mukana on myös ohjaajan kommenttiraita, aiemmin julkaisemattomia pelikohtauksia, parannellut esteettömyysvaihtoehdot ja paljon muuta. Tarkemmat tiedot voi katsastaa PlayStation Blogin postauksesta.

The Last of Us Part II Remastered julkaistaan 19. tammikuuta 2024 PlayStation 5:lle. PS4-version omistavat pääsevät uuden version pariin noin kymmenen euron hinnalla.