Marvel's Spider-Man saattaa olla kesäkuun PS Plus -ilmaispeli

Marvel's Spider-Man saattaa olla seuraava PlayStation Plus -ilmaispeli.

PS Plus -jäsenille luvattiin jo virallisesti Call of Duty: WWII osana kesäkuun maksutonta pelivalikoimaa. Nyt vaikuttaa siltä, että toinenkin iso nimi on liittymässä tarjontaan.

Insomniac Gamesin Marvel's Spider-Man on nähty Iso-Britannian PlayStation Storessa ilmaisena. Kyseessä saattaa toki olla pelkkä virhe järjestelmässä. Kaupan pelisivu näytti täyttä hintaa, mutta koriin lisättäessä ilmestyi rinnalle ilmaisversion nappaamisen mahdollisuus.

Toistaiseksi Sony ei ole antanut virallista ilmoitusta, mutta ensi kuun pelit varmistuvat vielä tämän viikon aikana.