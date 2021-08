Remedyn ja Epic Gamesin yhteistyöpelin kehitys on nytkähtänyt täyteen tuotantovaiheeseensa

Remedyllä pitelee paraikaa kiirusta useammankin ison mittaluokan peliprojektin parissa.

Remedy on aiemmin julkistanut työstävänsä AAA-mittaluokan mysteerinimikettä yhteistyössä Epic Gamesin kanssa. Vihjailuja on ollut vuonna 2010 ilmestyneen Alan Waken jatko-osan suuntaan, mutta mitään virallista ei ole toistaiseksi lipsautettu julkisuuteen. Nyt kyseinen projekti on kuitenkin nytkähtänyt täyteen tuotantovaiheeseensa – tarkempia yksityiskohtia saataneen kuitenkin odotella vielä pidemmät tovit.

Alati kasvavalla studiolla on paraikaa monta rautaa tulessa. Työn alla on lisäksi niin Control-universumiin sijoittuva neljän pelaajan yhteistyöpeli kuin täysverinen jatko-osakin jo 10 miljoonaa pelaajaa haalineelle hittipelille. Myös CrossfireX-räiskinnän tarinapuoli on tarkoitus saada julkaistua vielä kuluvan vuoden aikana.

Tarkempia tietoja voi lueskella Remedyn sijoittajille suunnatusta tiedotteesta, täältä.

