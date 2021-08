Sateet ja sumu entistä kirkkaampana – tekoäly paranteli klassisen Metal Gear Solid 2 -trailerin 4K-aikakaudelle

Vuoden 2000 E3-messuilla nähtiin traileri, joka on varmasti jäänyt monen mieleen. Kyseessä on tunnelmallinen videoklippi, joka esitteli Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty sateista maailmaa pelaajille. Nyt kyseisen klipin ulkoasu on nostettu 4K-tasoiseksi tekoälyn avulla.

Nyt Digital Foundry on pistänyt tekoälyn asialle parantelemaan PlayStation 2 -klassikon ulkoasua ja lopputuloksena on tutun vetinen ja sumuinen maisema, mutta aiempaa hienompana. Täydellinen klippi ei ole, sillä osa ääriviivoista on muuttunut hieman liian teräviksi, mutta liikkuva kuva on silti varsin näyttävä.

Katso paranneltu traileri alta.