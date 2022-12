Riot Gamesin hittipelit Valorantista ja League of Legendistä lähtien saapuivat osaksi Xbox Game Pass -valikoimaa – roppakaupalla erilaisia bonusetujakin tarjolla

Riot Games on solminut suuremman mittakaavan yhteistyökuvion Xboxin kanssa.

Xbox Game Pass -jäsenet pääsevät Riot- ja Xbox-tilit yhdistämällä käsiksi Riot Games -pelejä koskeviin etuihin. Tarjolla on kaikki hahmot ja normaalia enemmän kokemuspisteitä niin Valorantissa, League of Legendissä, Legends of Runeterrassa, Teamfight Tacticsissa kuin tammikuusta alkaen myös League of Legends: Wild Riftissä. Mikäli tilit yhdistää ennen vuodenvaihdetta, bonussälää napsahtaa vielä tätäkin enemmän. Lisätietoja Xbox Wire -uutistiedotteesta, täältä.

Game Passissa tarjolla olevat Riot Games -pelit: