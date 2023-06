Rockstar-perustaja Dan Houser palasi julkisuuteen uuden Absurd Ventures -firmansa kanssa

Rockstar-perustajistoon lukeutuva Dan Houser on perustanut uuden Absurd Ventures -studion.

Dan Houser erkani Rockstarilta pidennetyn tauon jälkeen vuoden 2020 alussa. Sittemmin sapattia viettäneestä miekkosesta ei ole suuremmin kuultu, mutta nyt jotain edes jotain on tiedossa.

Mediayhtiöksi kuvailtu Absurd Ventures on aikeissa luoda monen eri genren maailmoja, hahmoja ja tarinoita, vieläpä täysin alustasta riippumatta. Luvassa saattaa siis olla videopelejä tai vaikkapa esimerkiksi kirjoja, sarjakuvia tai oikeastaan melkein mitä vain maan ja taivaan väliltä. Juuri avatuilla verkkosivuilla julistetaankin caps lock päällä: "POLLUTING MINDS AND DAMAGING SOULS IN EVERY MEDIUM IMAGINABLE".

Tarkempia yksityiskohtia ei toistaiseksi paljastettu.