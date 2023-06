Indiehitti Moving Out saa odotettua jatkoa elokuun puolivälissä – PC-demo luvassa piakkoin käynnistyvän Steam Next Festin yhteydessä

Moving Out 2 on saanut julkaisuajankohtansa elokuun 15. päivälle.

Vuonna 2020 ilmestynyt Moving Out muodostui nopeasti hitiksi, kiitos hulvattoman kaoottisen konseptinsa. Moving Out 2 piristää soppaa vielä alustojen välisellä verkkomoninpelillä, minkä lisäksi tavaroita kuskataan nyt muodikkaasti eri multiversumeissa. Julkaisupäivää rummuttava traileri on katsottavissa uutisen lopusta.

Team 17:n julkaisemaa ja SMG Studion sekä DevM Gamesin kehittämää Moving Out 2:a päästään kokeilemaan PC:llä jo ensi viikolla, 19. kesäkuuta käynnistyvän Steam Next Festin yhteydessä.

Moving Out 2:n pariin päästään PC:n lisäksi Switchillä ja Xbox- ja PlayStation-konsoleilla.