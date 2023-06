Huhut pitivät paikkansa: uusi Nintendo Direct pamahtaa ilmoille aivan justiinsa

Huhuja uudesta Nintendo Direct -presentaatiosta on nähty ympäri internetin ihmeellistä maailmaa muutamien viime päivien ajan. Nyt ne ovat paljastuneet tosiksi, sillä Nintendo Switch -konsolin tulevia pelejä esittelevä videoesitys todella on tuloillaan.

Pitkään presentaatiota ei jouduta odottamaan, sillä se on katsottavissa jo huomenna kello 17:00. Luvassa on noin 40 minuuttia materiaalia. Ainoa varma valokeilaan pääsevä peli on ensi kuussa julkaistava Pikmin 4.

Nintendo Direct -presentaation voi katsoa esimerkiksi tämän linkin (klik) kautta.

