Ruined King on ensi vuonna ilmestyvä League of Legends -yksinpeli – virallinen traileri julkaistiin

Ruined King: A League of Legends Story julkistettin ensimmäisen kerran joulukuussa 2019.

Kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen League of Legends -yksinpeli. Spinn-offia kehittää Airship Syndicate, jonka aiempia nimikkeitä ovat muun muassa Battle Chasers: Nightwar ja Darksiders Genesis. Ruined King on Riot Forgen ensimmäinen julkaistava peli.

Riot Forgen julkaisut sijoittuvat Runeterraan ja sisältävät League of Legendsin hahmoja. Pelit ovat kuitenkin erillisiä Leaguen maailmaa täydentäviä tarinoita, jotka ulkopuoliset kumppanistudiot ovat kehittäneet.

Ruined Kingissä pelaajat muodostavat joukkueen, johon kuuluvat League of Legends -hahmot Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri ja Pyke. Tavoitteena on kukistaa salaperäinen yhteinen vihollinen.

"Ruined King on loistava tapa laajentaa Runeterran maailmaa sekä uusille pelaajille että omistautuneille League of Legends -faneillemme", Riot Forgen johtaja Leanne Loombe kertoo ja jatkaa: "Ruined King on ensimmäinen yksinpeli, joka tuo LoL-universumin sekä konsoleille että PC:lle."

Ruined King: A League of Legends Story julkaistaan vuoden 2021 alussa PC:llä (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4:llä, PlayStation 5:llä, Nintendo Switchillä sekä Xbox Series S/X:llä.