Saber Interactive liittyy osaksi Star Wars: Knights of the Old Republicin uusioversion kehittäjäporukkaa

Star Wars: Knights of the Old Republicin kehittäjätiimi vahvistuu Saber Interactiven tietotaidolla.

Vuosituhannen alkupuolella säväyttänen Star Wars: Knights of the Old Republicin kunnianhimoinen uusioversio on osoittautunut massiiviseksi projektiksi. Toistaiseksi peliä on työstänyt Aspyr, mutta nyt mukaan liittyy monessa mukana ollut amerikkalaisstudio Saber Interactive. Saberin viimeisimmistä tuotoksista mainittakoon juuri vähin äänin ilmestynyt Evil Dead: The Game, World War Z, Crysis-sarjan uusioversiot ja apukehittäjän rooli useissa Halo-sarjan tuotoksissa.

Toistaiseksi ainoastaan lyhyellä kiusoitteluvideolla nähdyn Knights of the Old Republicin julkaisua saataneen odotella vielä pitkään. Alustoista on mainittu ainoastaan PC ja ilmeisesti ajallisen konsoliyksinoikeuden napannut PlayStation 5.