Saints Row: The Third napattavissa ilmaiseksi Epic Games -kaupasta

Epic Games -pelikauppa tarjoilee kaikille innokkaille maksutonta Saints Row: The Third -peliä.

Kyseessä on vuoden 2011 Saints Row: The Third -sekoilun ehostettu Remastered-painos, joka julkaistiin kuluvan vuoden toukokuussa. Julkaisija on heittäytynyt höveliksi kenties eilen Gamescom -messuilla paljastetun uuden Saints Row'n kunniaksi – siitä on jo KonsoliFIN-ennakkoakin tarjolla. Pelin voi ladata maksutta aina syyskuun 2. päivään saakka, suuntaa siis oitis tänne.

Epic Storen normaaleissa ilmaispeleissä on tällä viikolla Void Bastards ja Yooka-Laylee.

