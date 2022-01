Kirbyn seikkailu unohdetuissa maisemissa sai uuden trailerin sekä julkaisupäivämäärän – myös kaksinpeli vahvistettu

Switch-konsolille saapuva Kirby and the Forgotten Land -pelistä on saatu uutta videomateriaalia, joka paljastaa nimikkeen julkaisupäivän sekä kosolti muuta.

Nintendon vaaleanpunaisen ahmatin tuleva nimike vie hahmon vieraaseen valtakuntaan, jossa Waddle Dee -hahmot ovat pulassa. Pallerohahmo suuntaa apuun käyttäen hyväkseen tuttua ominaisuuttaan kopioida vihollisten kykyjä. Näitä taitoja esitelläänkin tuoreella trailerilla, jonka voi katsoa alta.

Peliin on myös varmistettu paikallinen kaksinpeli, jossa toinen pelaaja ottaa ohjattavakseen keihäällä varustetun Waddle Dee -hahmon.

Kirby and the Forgotten Land saapuu Switchille päivämäärällä 25.3.