Kesäkuun jälkipuoliskon Game Pass -lisäyksissä Far Crytä, Narakaa ja uusin FIFA

Microsoft on paljastanut kesäkuun loppupuoliskon Game Pass -lisäyksensä.

Ehdottomasti nimekkäin tulokas on Electronic Artsin FIFA 22, joka saapuu EA Play -valikoimiin Game Pass Ultimate -jäsenten ulottuville. Huomion arvoinen on myös 60 pelaajan toimintaräime Naraka: Bladepoint, jota esiteltiin näyttävästi taannoisessa Xbox & Bethesda Showcase -lähetyksessä. Far Cry 5 puolestaan on lipsahtanut niukalti heinäkuun puolelle, mutta järin kauaa sitäkään ei tarvitse odotella.

Lisätietoja Xboxin uutissivulta, täältä.

Alla vielä lisäykset, päivämäärät, alustat sekä mahdolliset arvostelulinkit:

Jo ilmestyneet:

21.6.

Shadowrun Trilogy (pilvi, konsoli) – ID@Xbox

Total War: Three Kingdoms (PC)

23.6.

FIFA 22 (konsoli, PC) – EA Play

Naraka: Bladepoint (pilvi, konsoli, PC)

1.7.