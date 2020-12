Silent Hill- ja Gravity Rush -tekijät jättivät Sonyn muodostaakseen oman studionsa

Silent Hillin, Gravity Rushin ja Forbidden Sirenin luoja Keiichiro Toyama on jättänyt Sonyn Japanin studion liittoutuakseen kahden muun alan veteraanin kanssa.

Toyama on perustanut oman studion The Last Guardianin tuottajan sekä Puppeteerin pääsuunnittelijan Kazunobu Saton ja Gravity Rush -sarjasta tutun Junya Okuran kanssa. Uuden yhtiön nimi on Bokeh Game Studio.

"Se on vaikeaa ja sisältää monia vastuita, mutta meillä on vapautemme", Okura toteaa.

Alla olevasta upotuksesta voi kurkistaa uuden kehittäjän, Bokeh Game Studion, ensimmäiseen projektiin.