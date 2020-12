Silent Hillin luoja julkisti uuden kauhunimikkeen vuodelle 2023

Entinen PlayStation-kehittäjä Keiichiro Toyama kertoi Bokeh Game Studion työstävän kauhupeliä vuodelle 2023.

Muun muassa Sirenin ja Silent Hillin luonut Toyama on ilmoittanut uuden projektinsa olevan kauhutoimintaseikkailu, jonka on tarkoitus valmistua kolmessa vuodessa. Toyama kertoi tulevan pelin vetoavan hänen aiempien töidensä faneihin. Nimike tuodaan useille eri alustoille, mutta pääpaino kehityksessä on PC:llä.

Toyama perusti Bokeh Game Studion elokuussa 2020 yhdessä Kazunobu Saton ja Junya Okuran kanssa.

