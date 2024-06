Beyond Good & Evil -klassikon synttäripainos julkaistaan ensi viikolla

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Editionin julkaisun kerrottiin tapahtuvan jo ensi viikolla, 25. kesäkuuta.

Vuonna 2003 julkaistu Beyond Good & Evil kohosi nopeasti kulttimaineeseen ja reilut parikymmentä vuotta myöhemmin ilmestyvä uusioversio on taatusti pelaajien mieleen. 20th Anniversary edition tuo mukanaan niin lähemmäs nykystandardeja ehostetun ulkoasun kuin uutta sisältöäkin. Uuden aarteenetsintätehtävän kerrotaan linkkaavan tarinaa hieman pitkään työstetyn Beyond Good & Evil 2:n suuntaan. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Mitä sitten vuonna 2008 julkistettuun Beyond Good & Evil -jatko-osaan tulee, ei sen kohtalosta saatu vieläkään järin tarkkaa tietoa. Pelihän on saanut kyseenalaisen kunnian olla Guinnesin ennätyskirjassa pisimpään kehityksessä ollut AAA-projekti koskaan, pidempään kuin esimerkiksi DukeNukem Forever. Aiheeseen liittyviä uutisia vuosien varrelta listattuna uutisen lopussa.

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition julkaistaan PC:lle, Switchille sekä nykyisen että edellisen generaation PlayStation- ja Xbox-konsoleille.

Lisää aiheesta: