Sony: Xboxin Call of Duty -omistus voi vaikuttaa kuluttajien konsolivalintaan

Sony uskoo, että Microsoftin yksinoikeus Call of Dutyyn voisi innostaa käyttäjiä siirtymään Xboxille.

Microsoft ilmoitti tammikuussa ostavansa Activision Blizzardin 68,7 miljardilla dollarilla. Sony reagoi uutisiin sanoen, että se odottaa pelien kuitenkin pysyvän monialustaisina "sopimussuhteiden" vuoksi.

Nyt Brasilian hallitus on julkaissut Ubisoftin, Amazonin ja Googlen ohella myös Sonyn vastaukset useisiin ehdotettua yritysostoa koskeviin kysymyksiin kokonaisuudessaan. Sonyn vastauksessa korostetaan Call of Duty -sarjan merkitystä PlayStationille. Yhtiö väittää suositun pelisarjan alustasaatavuuden vaikuttavan suoraan käyttäjien konsolivalintaan.

Sony kutsuu Call of Dutya olennaiseksi peliksi, hitiksi, jolla ei ole kilpailijoita:

"Call of Duty on niin suosittu, että se vaikuttaa kuluttajien konsolivalintaan. Sen uskollisten käyttäjien verkosto on niin vakiintunut, että vaikka kilpailijalla olisi budjetti kehittää samanlainen tuote, se ei pystyisi kilpailemaan Call of Dutyn kanssa."

"Mikään muu kehittäjä ei voi käyttää yhtä paljon resursseja ja asiantuntemusta pelinkehitykseen. Vaikka he pystyisivätkin, Call of Duty on liian vakiintunut, joten yksikään kilpailija - olipa se kuinka merkittävä tahansa - ei voi ottaa sitä kiinni", Sony toteaa.

Microsoftin pelijohtaja on vahvistanut aikomuksen pitää Call of Duty PlayStation-alustoilla myös Microsoftin Activision Blizzard -kaupan jälkeen. Myöhemmin on kuitenkin väitetty, että Activision Blizzard olisi sopimuksella sitoutunut julkaisemaan PlayStation-konsoleille vain kolme seuraavaa Call of Duty -peliä, mukaan lukien lokakuussa julkaistava Modern Warfare II.

Lisää aiheesta: