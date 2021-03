Sonyn Play at Home -kampanjan seuraavat 10 ilmaispeliä selvillä – valtaosan voi ladata jo ensi viikolla

Sony kannustaa ihmisiä pysymään turvallisesti kodeissansa ilmaispeleillä kuorrutetun Play at Home -kampanjansa avulla.

Ilmaispelien äärelle päästään jo maaliskuun 25. päivä, kun tarjolle saadaan roppakaupalla indie- ja PSVR-nimikkeitä KonsoliFINin arvostelussa viisi tähteä napanneesta The Witnessistä Astro Bot Rescue Missioniin. Lisää löylyä heitetään huhtikuun 19. päivä, jolloin Horizon Zero Dawn on kaikkien ladattavissa lähestulkoon kuukauden ajan. Pelit ovat lataajiensa omia ikuisesti PS Plus -jäsenyyden tasosta riippumatta.

25. maaliskuuta:

19. huhtikuuta:

Lisätietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.

