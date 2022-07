Square Enixin jättisatsaus Forspoken lipsahti ensi vuoden puolelle

Square Enix on päättänyt siirtää Forspoken-pelinsä julkaisua ensi vuoden puolelle.

Lokakuun julkaisuksi uumoillun Forspokenin kehitystyö on edennyt mukavasti ja Square Enixin Twitter-tiedotteen mukaan peli on jo käytännössä valmis. Viimeistely kuitenkin ottaa oman aikansa, joten julkaisua on päätetty suosiolla lykätä muutamalla kuukaudella. Toimintaropelluksen parissa pakertaa muun muassa Final Fantasy XV -kehittäjistä koostuva Luminous Productions.

Forspoken julkaistaan uuden tiedon valossa tammikuun 24. päivä PC:lle ja PlayStation 5:lle.