Yakuza: Like a Dragon on saanut uuden englanninkielisen trailerin, minkä lisäksi ääninäyttelijöitä esittelevä klippi on myös julki.

Tuore traileri esittelee tulevan roolipelin tapahtumia, hahmoja, toimintaa ja ääninäyttelyä.

Nimikkeen ääninäyttelijöitä paljastettiin videomuodossa kaksi kappaletta. Äänessä on monissa elokuvissa, animeissa ja peleissä kuultu Kaiji Tang sekä muun muassa Star Trekin maailmasta tuttu George Takei.

Yakuza: Like a Dragon eroaa Yakuza-sarjan aiemmista nimikkeistä parillakin tapaa. Kyseisessä sarjan seitsemännessä osassa on täysin uusi päähahmo, minkä lisäksi aiempi toiminnallinen taistelu on saanut väistyä roolipelimäiskeen tieltä.

Peli saapuu tänä vuonna PC:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series X:lle. PlayStation 5 saa oman versionsa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.