Starfieldin äänimaailma uuden esittelyvideon keskiössä

Bethesda esittelee tulevaa Starfieldiä jo kolmannella videollaan.

The Sound of Adventure -nimellä kulkeva esittelyvideo päästää ääneen Starfieldin audio-ohjaaja Mark Lampertin sekä säveltäjä Inon Zurin. Kaksikko rupattelee videolla muun muassa musiikin ja audion merkityksellisyydestä itse pelikokemukselle ja siitä, kuinka Starfieldin tunnelmallinen tunnuskappale on rakentunut. Videon lomaan on ujutettu taidekuvia, jotka ovat inspiroineet sävellystyössä myös Inon Zurinia itseään. Kuvat voi katsastaa uutisen lopun galleriasta.

Starfield julkaistaan 11. marraskuuta PC:lle sekä Xbox Series X|S -konsolikaksikolle.