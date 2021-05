Steam lähtee mukaan ilmaispelien jakoon – tarjolla kaksi julkaisua

Myös Steam on lähtenyt houkuttelemaan käyttäjiä pysyvästi ilmaisilla peleillä. Maanantai-iltaan 31.5. asti ilmaiseksi tarjolla ovat Company of Heroes 2 sekä Little Nightmares.

Aiemmin lähinnä Epic Games on tunnettu viikottaisista ilmaisista peleistä. Nyt Steam on ottanut vähemmän näkyvän lähestymistavan, sillä tieto ilmaispeleistä on levinnyt lähinnä foorumeilla ja suusta suuhun.

Samalla Steamissa on käynnissä avoimen maailman pelien tarjouskampanja, josta messevillä alennuksilla on ostettavissa tuhansien tuntien edestä pelattavaa.