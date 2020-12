Vuoden alun tärinöistä voi toipua Games with Gold -nimikkeiden parissa – tammikuun peleissä pikkuisia painajaisia ja laumatolkulla zombeja

Microsoft on julkaissut parahiksi ennen joulua tammikuun Games with Gold -nimikkeensä.

Nelikon tuorein ja samalla monelle se nimekkäin peli on ruotsalaiskehittäjä Tarsier Studiosin Little Nightmares. 2,5-ulotteinen pelottelu nappasi vajaat kolme vuotta sitten KonsoliFINin Petri Leskiseltä täydet viisi tähteä, joten kyseessä on selkeästi kokeilemisen arvoinen teos.

Koko valikoima arvostelulinkkeineen ja päivämäärineen näyttää seuraavanlaiselta:

Little Nightmares (1.-31.1.2021)

Dead Rising (16.1.-15.2.2021)

The King of Fighters XIII (1.1.-15.1.2021)

Breakdown (16.1.-31.1.2021)

Lisätietoja voi lueskella Xboxin uutissivustolta, täältä.