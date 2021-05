Pohjoismaiden parhaat pelit asetettiin järjestykseen Nordic Game 2021 -tapahtumassa

Nordic Game Awards -pystit ovat löytäneet jälleen omistajansa.

Pohjolan peliteollisuuden ympärille kasattua Nordic Game -tapahtumaa vietetään jo 19. kertaa. Kuten tapana on, myös vuoden parhaat pelit asetettiin järjestykseen lukuisissa eri kategorioissa norjalaisen Mørkreddin viedessä ykkössijoja kotiinsa peräti kolme kappaletta. Listan voittajista voi katsastaa uutisen lopusta.

Skaalaa laajennettiin tällä kertaa hieman myös pohjolan ulkopuolelle Ori and the Will of the Wispsin nappaaman parhaan eurooppalaisen pelin kategoriassa. Kotimainen Noita onnistui lisäksi haalimaan tuomaristolta vielä vähintäänkin torireissun arvoisen erityismaininnan. Tarkempia tietoja Nordic Gamen sivuilla, täällä.

Nordic Game of the Year:

Mørkredd – Hyper Games (NO)

Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games (DK)

Noita – Nolla Games (FI)

Teardown – Tuxedo Labs (SE)

Crusader Kings III – Paradox Development Studio (SE)

Best art:

Mørkredd – Hyper Games (NO)

Huntdown – Easy Trigger Games (SE)

Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games (DK)

Lightmatter – Tunnel Vision Games (DK)

Stilstand – Niila Games (DK)

Best Game Design:

Mørkredd – Hyper Games (NO)

Terror Squid – Apt Games (NO)

Apt Games (NO) Noita – Nolla Games (FI)

Nolla Games (FI) Crusader Kings III – Paradox Development Studio (SE)

Paradox Development Studio (SE) Teardown – Tuxedo Labs (SE)

Best Technology:

Teardown – Tuxedo Labs (SE)

Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games (DK)

Ghost Ship Games (DK) Noita – Nolla Games (FI)

Nolla Games (FI) Main Assembly – Bad Yolk Games (SE)

Bad Yolk Games (SE) Mørkredd – Hyper Games (NO)

Best Audio:

Amnesia: Rebirth – Frictional Games (SE)

Apple Slash – Agelvik (NO)

Agelvik (NO) Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games (DK)

Ghost Ship Games (DK) Stilstand – Niila Games (DK)

Niila Games (DK) Teardown – Tuxedo Labs (SE)

Best Fun for Everyone:

Moving Out – DevM Games (SE)

Fancade – Martin Magni (SE)

Martin Magni (SE) #AkiRobots – FlatPonies (DK)

FlatPonies (DK) Mørkredd – Hyper Games (NO)

Hyper Games (NO) Tanknarok – Polyblock Studio (NO)

Best Debut:

Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games (DK)

Huntdown – Easy Trigger Games (SE)

Easy Trigger Games (SE) Main Assembly – Bad Yolk Games (SE)

Bad Yolk Games (SE) Lightmatter – Tunnel Vision Games (DK)

Tunnel Vision Games (DK) Company of Crime – Resistance Games (FI)

Best European Game:

Ori and the Will of the Wisps – Moon Studios (Itävalta)

Dreams – Media Molecule (Englanti)

Media Molecule (Englanti) Factorio – Wube Software (Tsekki)

Wube Software (Tsekki) Knights and Bikes – Foam Sword (Englanti)

Foam Sword (Englanti) Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red (Puola)

Nordic Game Awards Special Mention: