Steamin pelatuimmat pelit vuonna 2020 – mukana muun muassa Counter-Strike ja Cyberpunk 2077

Valve on jälleen julkaissut vuosittaisen listansa eniten pelatuista peleistä.

Steamin suosituimmat pelit on lajiteltu sen mukaan, kuinka monta samanaikaista pelaajaa kussakin on ollut. Kärkeen ovat päässeet myös tämän vuoden tulokkaat Among Us sekä Cyberpunk 2077. Among Us ylsi myös Googlen tilastoissa vuoden haetuimmaksi peliksi.