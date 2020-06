Stranger Things -sarjan virallinen retrotyylinen peli ilmaisjaossa – nappaa myös AER: Memories of Old

Stranger Things 3: The Gamen lisäksi Epic Games Store jakaa tällä viikolla ilmaiseksi AER: Memories of Old -seikkailun.

Stranger Things 3: The Game on Netflix-sarjan kolmannen kauden virallinen peli. Hawkinsin tapahtumiin voi sukeltaa yhdessä kaverin kanssa jaetussa pelitilassa.

AER: Memories of Oldissa pääosassa on Auk-tyttö, jolla on kyky lennellä lintusena tutkien kelluvien saarten, paimentolaisten ja salaisuuksien murskattua maailmaa.

Pelit voi ladata maksutta ensi torstaihin 2. heinäkuuta kello 18.00 saakka. Tunnetusti nimikkeet saa pitää lopullisesti itsellään.

Stranger Things 3: The Game löytyy täältä ja AER: Memories of Old tästä.