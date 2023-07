Katastrofaalisen julkaisun kokeneen The Lord of the Rings: Gollumin kehittäjästudio suljetaan – toinen työn alla ollut Sormusten herra -projekti peruttiin kokonaan

The Lord of the Rings: Gollumin epäonnistunut julkaisu on saanut pelin kehittäjä Daedalicin miettimään strategiaansa uusiksi.

Daedalic Entertainment on päättänyt sulkea Klonkun oman pelin kehittäneen studionsa Saksan Hampurissa. Jatkossa firma pistää sen sijaan kaikki paukkunsa kehitystyön sijasta julkaisupuolelle. Suunnitelmissa onkin tuoda pelaajien ulottuville peräti kahdeksan nimikettä vielä meneillään olevan tilivuoden aikana.

Toinen The Lord of the Rings -projekti on päätetty samassa hötäkässä kuopata. Kaikki pelin parissa työskennelleet kehittäjät pyritään siirtämään mahdollisuuksien mukaan muihin tehtäviin Daedalicin sisällä.

Niko Lähteenmäen yhden tähden The Lord of the Rings: Gollum -arvostelun voi lukea täältä.