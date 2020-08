Lord of the Rings: Gollum ei hylkää nykykonsoleita – julkaistaan myös Switchille, PS4:lle ja Xbox Onelle

Lord of the Rings: Gollum ei unohda nykykonsoleiden omistajia, kertoo kehittäjä Daedalic Entertainment.

Klonkkumaista hiiviskelyä ja kiipeilyä yhdistelevän Lord of the Rings: Gollumin tiedettiin aiemmin saapuvan PC:n ohella PlayStation 5:lle ja Xbox Series X:lle. Nyt Daedalicin Saide Haberstroh on kuitenkin vahvistanut seikkailun tekevän tuloaan myös Switchille, PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle.

Lord of the Rings: Gollumille ei ole annettu toistaiseksi tarkkaa ilmestymispäivää, mutta julkaisun on kuitenkin määrä tapahtua ensi vuoden aikana.