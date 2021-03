Uusin S.T.A.L.K.E.R. 2 -kehittäjäpäiväkirja esittelee uusia aseita ja kustomoitavia hampaita

GSC Game World on julkaissut kuuden minuutin S.T.A.L.K.E.R. 2 -kehittäjäpäiväkirjan.

Sarjan ensimmäisen pelin eli S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Tšernobylin 14-vuotisjuhlalle omistettu kehittäjäpäiväkirja antaa tuoreen katsauksen pelin päivitettyihin pukuihin sekä useisiin aseisiin. Studio on myös kehittänyt hampaiden mukautustyökalun, jonka avulla voidaan vaihtaa yksittäisiä hampaita ja varmistaa, että jokaisella pelihahmolla on täysin omanlainen hymy.

Vielä päiväämätön S.T.A.L.K.E.R. 2 on kehityksessä Xbox Seriesille ja PC:lle. Peli saapuu myös ainakin konsolien Xbox Game Passiin.

