Tammikuun kolme PlayStation Plus -ilmaispeliä paljastuivat – ensi kuussa ollaan muun muassa ravintoketjun huipulla ja Lara Croftin saapikkaissa

Tammikuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä. Luvassa on toimintaa PlayStation 5- ja PlayStation 4 -pelaajille.

Kattaus näyttää kokonaisuudessaan tältä:

Maneater (PlayStation 5)

Shadow of the Tomb Raider (PlayStation 4)

Greedfall (PlayStation 4)

Maneaterissa pelaajat pääsevät ohjastamaan haikaloja matkalla kohti ravintoketjun huippua. Koitokset alkavat pienemmästä eväkkäästä, mutta matka vie ihmisiä ahdistellen aina vain kohti isompaa petoa. Arvostelussamme tuotoksen pelaamista verrataan pullan syömiseen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, sitä voi selvittää arviomme tsekkaamalla (klik).

Shadow of the Tomb Raider on tuoreemman Tomb Raider -pelisarjan uusin osanen, jossa suunnataan Lara Croftin kanssa trooppisiin maisemiin, mayojen maille. Arvostelussamme seikkailua kuvaillaan "yllätyksettömän erinomaiseksi peliksi". Lue arvio tästä linkistä klikkaamalla.

Greedfall on toimintaroolipeli, jossa tutkitaan taikuudella, rikkauksilla ja erilaisilla olennoilla kyllästettyä saarta. Arvostelumme kertoo, että nimike "on loistava kokemus tarinavetoisten roolipelien ystäville".

Pelit saapuvat ladattavaksi päivämäärällä 5.1.