Videopeleihin perustuvia elokuvia ja sarjoja ei ole pakeneminen tänäkään vuonna – pällisteltäväksi saapuu ainakin seitsemän sortin katseltavaa

Videopeleihin perustuvia elokuvia ja sarjoja, niitä on viime vuosina piisannut – ja piisaa muuten jatkossakin.

Tälle vuodelle tuotantoa on luvassa useampi kappale, mutta lista ei välttämättä ole täydellinen, sillä yllätyksiä tulee aina. Eipä sitä vuoden 2023 alussa esimerkiksi tiedetty, että Pokémon-sarja saapuisi joulukuussa Netflixiin.

Tässä siis tämän vuoden pelielokuvien ja -sarjojen kattaus tämän hetken tietojen mukaan.

Knuckles (vuoden alussa)

Sonic-peleistä tuttu Knuckles-hahmo saa oman sarjansa vuonna 2024. Punaisen nokkasiilin seikkailut ajoittuvat elokuvien Sonic the Hedgehog 2 ja Sonic the Hedgehog 3 välille. Hahmon äänenä toimii elokuvien tapaan Idris Elba.

Juonikuviot keskittyvät kuuleman mukaan siihen, miten Knuckles kouluttaa elokuvista tuttua apulaissheriffiä soturiksi. Sarja löytää tiensä Paramount+ -palveluun vuoden 2024 alussa.

Halo, kausi 2 (8.2.)

Halo-sarjan toinen kausi pamahtaa ilmoille aivan pian. Xbox-konsoleilta tutun pelisarjan näytelty versio vie toisella rypistyksellään virallisen kuvauksen mukaan taistelemaan Covenant-uhkaa vastaan sekä etsimään avainta ihmiskunnan pelastamiseksi.

Kaksi ensimmäistä jaksoa saapuvat Paramount+ -palveluun päivämäärällä 8.2., minkä jälkeen episodeja tipahtelee katsottavaksi kerran viikossa.

Ensimmäistä videokuvaa tulevasta voi katsoa alta.

Fallout (12.4.)

Maailmanlopun jälkeisiin maisemiin sijoittuviin Fallout-peleihin perustuva sarja tekee tuloaan tänä vuonna. Kilter Filmsin työstämää epistolaa kehittävät Jonathan Nolan sekä Lisa Joy, ketkä loivat myös Westworld-sarjan muutama vuosi takaperin.

Rooleissa nähdään muun muassa Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Shield), Kyle MacLachlan (Twin Peaks) ja Aaron Moten (Emancipation).

Sarjaa päästään pällistelemään Amazon Prime -palvelussa päivämäärällä 12.4. Ensimmäinen traileri on katsottavissa alta.

Borderlands (9.8.)

Borderlands-peleihin perustuva elokuva saapuu viimein. Filmiä on odoteltu perin pitkään, etenkin siihen nähden, että kuvausten kerrottiin olleen paketissa jo vuoden 2021 kesällä.

Eli Rothin ohjaaman teoksen kerrotaan olevan scifitoimintakomedia, jossa pahamaineinen lainsuojaton Lilith palaa Pandora-kotiplaneetalleen.

Teoksella on huima näyttelijäkaarti videopelituotokseksi, sillä mukana ovat muun muassa Cate Blanchett (juurikin Lilithin roolissa), Jamie Lee Curtis, Kevin Hart sekä Jack Black. Katso tarkempi kuvagalleria rainan tähdistä tämän linkin kautta: Epäilyttävän suuria tähtiä ollakseen videopelielokuva – tältä Borderlands-filmin näyttelijät näyttävät hahmoihinsa verrattuna

Sonic the Hedgehog 3 (20.12.)

Sega-pelitalon sininen siili on täällä taas. Hahmon kolmas rellestys tuo mukanaan lähes kaikki aiemmista osista tutut näyttelijät Sonicia ääninäyttelevästä Ben Schwartzista ja Knucklesin äänenä toimivasta Idris Elbasta aina James Marsdenin ja Tika Sumpterin näyttelemiin ihmishahmoihin.

Ainoa poikkeus saattaa näillä näkymin olla Jim Carrey, kenet nähtiin aiemmissa seikkailuissa Dr. Robotnik -pahiksena. Miehen kerrotaan harkitsevan eläköitymistä näyttelemisestä.

Oli miten oli, niin kolmannessa osassa pääpahiksen rooliin hyppää oheisen kuvankin mukaan Shadow-siili. Lopputulos saapuu lupailujen mukaan elokuvateattereihin päivämäärällä 20.12.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Lara Croft palaa ensi vuonna, joskaan ei elokuvan muodossa. Tarjolla on anime-sarja, jossa Tomb Raider -peleistä tutun sankarittaren äänenä toimii muun muassa Agent Carter -sarjasta ja Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 -elokuvasta tuttu Hayley Atwell.

Vuonna 2021 julkistettu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft -projekti sijoittuu ajallisesti tuoreimman pelitrilogian jälkeiseen aikaan. Tulevasta on julkaistu lyhyt video, joka antaa osviittaa tulevasta. Tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole vielä tiedossa.

Dead Cells -animaatiosarja

Kehuttu Metroidvania-tyylin peli muuntautuu animaatiosarjaksi tämän vuoden kuluessa. Projektia työstää ranskalainen Bobbypills-studio, kenen käsialaa ovat myös pelin animoidut trailerit. Mukana tuottamassa on myös ranskalainen animejakelija Animation Digital Network.

Ensimmäinen kausi koostuu kuuleman mukaan kymmenestä jaksosta, jotka ovat pituudeltaan seitsemästä kymmeneen minuuttia. Sarja julkaistaan aluksi vain Ranskassa, kun muut alueet saavat luvan odottaa hitusen pidempään.

Ohessa kiusoitteluvideo tulevasta projektista.

Siinäpä ne ovat, tämän vuoden videopeleihin perustuvat elokuvat ja sarjat, tämän hetken tietojen mukaan ainakin.

Odotteletko jotain erityisen innoissasi?

