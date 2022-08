Tekeillä olevan Alone in the Dark -pelin kuvat vuotivat julkisuuteen

Alone in the Dark julkaistiin alun perin 1992. Peli sai tuolloin paljon positiivista huomiota tunnelmasta, kauhusta ja hyvästä tarinastaan. Ilmestyvän uudisversion kuvat vuotivat etukäteen verkkoon, tarjoten maistiaisia tulevasta selkäpiin kutkuttajasta.

Vuodon takana on Twitter-käyttäjä AestheticGamer, joka on aiemmin julkaissut oikeaan osuneita ennakkotietoja Capcomilta ja Resident Evil -peleistä. Samainen taho väittää, että Alone in the Darkin Remake-version virallinen julkistus on määrä tapahtua tänään.

Tuleva kauhupeli on ollut kehityksessä jo neljän vuoden ajan, joten julkaisua on jo lupa odottaa. Pelintekijätiimi saa tarinaan vaikutteita SOMA- ja Amnesia: The Dark Descent -pelien tekijöiltä, joka herättää lupauksia eri tavalla kuin Atarin aiemmin julkaisemat pelisarjaan liittyvät tekeleet, jotka saivat heikot arvosanat niin medialta kuin pelaajiltakin.

Alla Twitteriin vuodetut kuvat.