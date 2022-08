Microsoft: Call of Duty -yksinoikeus ei yksinkertaisesti olisi kannattavaa Xboxille

Xbox ei halua Call of Duty -yksinoikeutta. Ainakaan vielä.

Sony kertoi aiemmin uskovansa, että Microsoftin yksinoikeus Call of Dutyyn voisi innostaa käyttäjiä siirtymään Xboxille. Microsoft on nyt vastannut väitteeseen toteamalla, ettei Call of Dutyn tekeminen yksinoikeudella Xboxille olisi kannattavaa. Keskustelu sai alun perin alkunsa Microsoftin Activision Blizzard -kaupasta.

"Todellisuudessa strategia, jonka mukaan Activisionin pelejä pidettäisi hallussa myymättä niitä kilpailevissa konsolikaupoissa, ei yksinkertaisesti olisi Microsoftille kannattava", yhtiö lausuu.

Microsoft kuitenkin lisää, että tämä ei tarkoita sitä, etteikö kyseinen strategia voisi koskaan olla kannattava. Kuvattu tilanne vaikuttaa kuitenkin yhtiön mukaan edelleen epätodennäköiseltä, koska siihen liittyy "lisäkustannuksia".

