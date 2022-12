Alan Waken jatko-osasta Mario-elokuvaan – toimituksen odotukset vuodelle 2023

Vuosi 2023 lupaa paljon. Mutta mitä toimituksen jäsenet odottavat?

Risto Karinkanta

Eräs vuoden 2022 suurimmista odotuksista, Hogwarts Legacy, luiskahti seuraavan vuoden alkuun. Riippumatta tuotoksen laadusta, voimme olla lähes varmoja, että julkaisu myy. Harry Potter -sarjasta on tehty monenmoista lisenssipeliä tasohyppelystä Lego-versioon, mutta kunnollinen avoimen maailman roolipeli nostaa odotustason täysin omalle tasolleen.

Toinen vuodelle 2023 luiskahtanut seikkailu on Forspoken, jonka luvataan olevan avoimen maailman narratiivinen toimintaseikkailu. Yksin genremääritelmä kliksuttaa jo niin montaa mielenkiintonystyrääni, että odotustaso asettuu varsin korkealle.

Luovemman lähestymistavan ammuskelupelejä tehtailevan Arkane Studiosin seuraava julkaisu on Redfall. Avoimeen maailmaan sijoittuva ammuskelupeli, jonka markkinointilupaukseen sisältyy innovatiivinen pelimekaniikka ja syvällinen maailmanrakennus tarjoaa runsaasti mielenkiintoisia komponentteja vuoden peliksi.

Redfallin julkaisijana toimii Bethesda Softworks. Samalta julkaisijalta on tulossa alkuvuodesta myös pitkään odotettu Starfield. Bethesdan oman kehitysstudion tunnetuimpia teoksia ovat Elder Scrolls- ja Fallout-sarjan julkaisut. Ei ole siis lainkaan ihme, että Starfieldin hypemylly on melkoinen!

Maestro, Hedwig's theme soimaan.

Petri Kataja

Vuoden 2023 peleistä, joista on tällä haavaa jotain konkreettisempaa tietoa, on vain muutama saanut mielenkiintoni nousemaan.

Yksi niistä on Pikmin 4. Switchille viimein lupailtu jatko-osa mitä upeimmalle Pikmin 3 -seikkailulle on ollut tuloillaan semmottiset seitsemän vuotta, joten on jo aikakin päästä nimikkeeseen käsiksi. Pikmin-pelit ovat upeita tuotoksia, joissa komennellaan pieniä kasviolentoja tekemään erilaisia toimia aina vihollisten mäiskimisestä rakennelmien kasaamiseen. Toivottavasti tuleva eepos on vähintään yhtä hupia kuin aiemmat teokset.

Street Fighter 6 näyttää myös mainiolta. Olen melkoisen varma, että tulen ottamaan siinä aikanaan pataani, mutta ulkoasultaan se näyttää vallan mainiolta. Harmillisesti lähes jokainen tähän asti kuultu musiikki on ollut kovin geneerinen.

Unohtaa ei toki sovi yhtä lempipelisarjoistani eli Like a Dragonia, joka on aiemmin tullut tutuksi nimellä Yakuza. Tammikuussa päästään käsiksi toimintapainotteiseen Like a Dragon: Ishin! -seikkailuun, joka on paranneltu versio männävuosien teoksesta. Kyseinen epistola sijoittuu 1860-luvun Japaniin, eikä se näin ole osa pääsarjan juonijatkumoa.

Eikä tässä vielä kaikki, sillä hieman lyhyempi eepos Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name saapuu niin ikään ensi vuonna! Tämä tarina kertoo mitä pelisarjan keskushahmo Kazuma Kiryu on puuhaillut edellisen pääroolinsa jälkeen.

Yakuz... Like a Dragon -sarja on muodostunut yhdeksi omista suosikeistani viime vuosien aikana, kiitos hulppean toiminnan, höpön huumorin ja digitaalisen japanilaismaisemiin matkailun ansiosta. Tuleva vuosi tarjoaa kaksi uutta mahdollisuutta kaikkeen tähän, joten ei voi olla hykertelemättä hieman.

Mieluusti pelaisin myös Alan Wake II:a, sillä Alanin ensimmäinen seikkailu oli mitä upein kokemus. Jatko-osa on tosin monta pykälää enemmän kauhupeli, joten joutunen jättämään väliin. Kauhupelailu ei harmillisesti ole oma juttuni. Voe rähmä.

Mutta oikeastihan ensi vuodelle on yksi nimike yli muiden. The Legend of Zelda: Breath of the Wild on yksi paremmista peleistä, joita olen ikuna koskaan kokenut, joten sen jatko-osa saa hieromaan käsiä innostuneena yhteen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom saapuu toukokuussa, silloin saatan olla hetken aikaa tavoittamattomissa, matkoilla Hyrulen valtakunnassa. Okei, saatan keskustelualueemme ketjussa (klik) huudella kerrat jos toisenkin innostuneena.

Eikä muuten elokuvapuoltakaan sovi unohtaa! Guy Ritchien uusin elokuva taidetaan saada viimein alkuvuodesta ulos, mikä on mainio juttu se. Kyseinen Operation Fortune: Ruse de guerre -eepos jätettiin julkaisematta vuonna 2022, koska filmin pahikset ovat kotoisin Ukrainasta.

Sen lisäksi suuntaan katseeni James Gunnin ohjaamaan Guardians of the Galaxy Vol. 3:een, sillä edelliset kaksi ovat mitä mainioimpia teoksia. Sitä parasta Marvelia. En tuota alempana olevaa traileria ole katsonut, koska en halua tietää tulevasta etukäteen mitään. Julki toukokuussa.

Tuleva Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One kiinnostaa myös kosolti, sillä Tom Cruisen tähdittämän sarjan edelliset osaset ovat olleet upeita pläjäyksiä. En tosin ole tarinan kahteen osaan jakamisen suuri fani, etenkin koska Part Two nähdään vasta vuonna 2024. Heinäkuuta odotellessa.

Ja kolmantena tietenkin Super Mario Bros. Movie, josta saatiin aiemmin tänä vuonna traileri. Se vakuutti, joskin Chris Pratt vaikuttaa edelleen väärältä valinnalta pääosan putkimiehen ääneksi. Mutta muuten kaikki nähty vaikuttaa lupaavalta. Huhtikuussa nähdään miten käy.

Ja hei! Idris Elban Luther-hahmo seikkailee maaliskuussa myös elokuvassa! Samaa nimeä kantavassa sarjassa on harjoitettu etsivä- ja toimintahommia lähinnä Lontoon kaduilla, mutta nyt näyttää siltä, että yrmy hahmomme suuntaa myös muihin maisemiin. Mainiota.

A-P Kuutila

Jaahas. Mitähän sitä odottaisi tulevalta vuodelta. Pelien suhteen en odota oikeastaan mitään ja aion jatkaa vastavirtaan uimista, kuten tähänkin mennessä. Eli haukun pelaamatta kaikki suosituimmat nimikkeet ja vietän aikani sellaisten pelien parissa, joista kukaan muu ei ole kuullutkaan.

Tällä hetkellä odotan eniten Bruce Springsteenin keikkaa keväällä Saksassa. Huhhuh!

Petri Leskinen

Jumpshipin Somerville julkaistiin tänä vuonna, joten käännän katseeni seuraavaksi Playdeadin työstössä olevaan nimikkeeseen. Älä tule huono peli, tule hyvä peli.

Toni Turunen

Vuosi 2023 näyttää ennakkoon varsin lupaavalta. Pelejä on odotuslistalla jo niin monta, että kommentoin vain lyhyesti kiinnostavimpia niistä. Julkaisupäiviä ei voi läheskään aina pitää varmoina, mutta ensi vuodelle oletetut julkaisut ovat tapetilla. Osa näistä perustuu jopa pelkän trailerin näkemiseen, joten älkää ottako mielipiteitäni suosituksina.

Alan Wake II. Jo noin vuosi sitten pelaamani ykkösosa oli pirteä kokemus, ehdottomasti pelaamisen arvoinen. Toimintaa, valoshow'ta, tunnelmallista seikkailua, hyvä pelattavuus ja kiinnostava tarina. Odotan jatko-osalta lisää innovatiivisia ideoita, mielekkäitä haasteita ja kenties jopa hieman lineaarisuudesta poikkeavaa seikkailua.

Alone in the Dark. Paluu 90-luvulta tähän päivään kuulostaa erittäin hyvältä. Puzzleja, kauhutunnelmaa, kevyttä toimintaa, pakokauhun tunnetta ja erikoisia monstereita. Näitä vahvuuksia odotan myös uusintaversiolta.

Darkest Dungeon II. Jo ykkösosa oli mukavan brutaali, taktinen ja etenkin turhauttava ja nautinnollinen kokemus. Vetovoimaa julkaisulla oli rutkasti, veri veti aina takaisin rujoon kylään, jossa sankaritiimi odotti heittämistään susille. Vuoropohjainen taistelu kolahtaa erityisen voimakkaasti allekirjoittaneeseen, joten kyllä kiitos. Jatko-osaa olen katsellut PC-pelaajien striimeistä ja niiden pohjalta uudistukset vaikuttavat erittäin hyviltä, kokonaisuus tuntuu tuoreelta peliltä. Konsolijulkaisua odotellessa.

Crimson Desert. Viivästyksiä on tullut, mutta ehkä 2023 sanoo toden. Avoimen maailman seikkailua, loottaamista, taistelua, petoja, maagisia taitoja, teräksen kolinaa. Kelpaa. Trailerin perusteella tähän voi yhdistää useita pelejä. Esimerkiksi Ghost of Tsushiman, Skyrimin, Assassin's Creedin ja Horizon Zero Dawnin. Isot odotukset tämän suhteen.

Nightingale. On vaikea löytää punaista lankaa tälle pelille, siinä on nähdyn perusteella niin paljon mielenkiintoisia osia. Keskiaikaisuutta, seikkailua, ehkä jopa ripaus kauhua ja scifiä. Kenties jopa täysin avoin maailma, johon voi rakentaa oman tukikohdan tai useita sellaisia. Jäljellä on vain yksi selviytyjien joukkio. Mikä tulee olemaan lähtökohta? Mahdollisuuksia on paljon. Tämä on myös odotetuimpien listalla, etenkin monipuolisuutensa ansiosta.

Robocop: Rogue City. En totta puhuakseni ole pelannut supersankaripelejä paljoakaan viimeisen noin 10–15 vuoden aikana. Batman: Arkham City lienee viimeisin, sitä ennen Devil May Cry -pelisarjan ensimmäinen ja viides osa ovat pyörineet pelikoneessa. Robocop-elokuvista on kuitenkin niin lämpimät muistot, että lisäsin tämän listalle. Robocopia ei voi oikeastaan laskea supersankariksi, mutta siinä se kiehtovuus onkin – pystyt voittamaan esteet ilman ylivoimaisia kykyjä, omien vahvuuksien kautta. Odotuksissa aivotonta ja lineaarista räiskintää, sitä ei ole koskaan liikaa.

Olli Ouninkorpi

Minäkin pääsen sanomaan äärimmäisen ylimielisesti, että en odota yhtään mitään. Kukaan ei ole vielä julkistanut ainuttakaan mielenkiintoista peliä tai sarjaa vuodelle 2023.

Samaan aikaan kun monet kanssakirjoittajani yllä listaavat toinen toistaan pidempiä pelilistoja hypestä humaltuneina, voin minä ylpeästi myöntää makuni olevan niin uniikin hienostunut, että mikään heidän mainitsemistaan peleistä ei kiinnosta minua lainkaan. Ei ollenkaan. Nolla prosenttia.

Se vähän surettaa.