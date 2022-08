Burnout-veteraanien arcade-kaahailu Wreckreation luottaa yhteisön mielikuvituksen voimaan

THQ Nordic työstää yhteisön mielikuvituksen voimaan luottavaa Wreckreation-kaahailua.

THQ Nordic Showcasessa paljastettu arcade-rymistely päästää pelaajat luomaan omia ratoja peräti 400 neliökilometrin kokoiselle MixWorld-hiekkalaatikolle. Tarjolla on monipuoliset työkalut, joten lähes ainoaksi rajaksi jää lopulta vain yhteisön mielikuvitus. Menopelejäkin voi toki kustomoida, kuten asiaan luonnollisesti kuuluu. Taustalla pauhaa 16 radiokanavaa tai vaihtoehtoisesti Spotify. Hulvatonta meininkiä voi katsella uutisen lopun kuvagalleriasta ja trailerilta.

Kehittäjänä toimii muun muassa Burnout- ja Need for Speed -veteraaneista koostuva Three Fields Entertainment.

Wreckreation julkaistaan PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.