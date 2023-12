: Life is Strange -tekijöiden uusin nimike Lost Records: Bloom & Rage esiteltiin tyylikkään trailerin kera

Life is Strange -sarja takana olevan DON'T NOD -studion uusin nimike esiteltiin näyttävän julkistustrailerin kera The Game Awards -gaalassa.

Lost Records: Bloom & Rage on ensimmäinen osa uutta Lost Records -nimeä kantavaa sarjaa. Kyseessä on tuttuun tapaan vahvasti tarinavetoinen seikkailu, joissa omilla valinnoilla on merkitystä tarinan kulkuun ja ihmissuhteisiin.

Tarina alkaa kultaiselta 90-luvulta, seuraten neljän lukiolaisen muodostaman ystäväporukan elämää. Vuodet vierivät ja ystävyyssuhteet kariutuvat, kunnes vuosikymmeniä myöhemmin kohtalo saattaa heidät jälleen yhteen kohtaamaan pitkään haudatun yhteisen salaisuuden.

Lost Records: Bloom & Rage julkaistaan loppuvuodesta 2024 PC:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series S|X -konsoleille.