: Final Fantasy XVI laajenee sittenkin peräti kahden sisältöpaketin verran – ensimmäinen julkaistiin jo, toinen tulossa keväällä

Final Fantasy XVI:n lisäsisältösuunnitelmista on kerrottu lisää yksityiskohtia.

Square Enixin Final Fantasy XVI julkaistiin männä kesänä jotakuinkin valmiina pakettina, eivätkä kehittäjät omien sanojensa mukaan tuolloin vielä suunnitelleet pelilleen lisäsisältöä. Niin vain kuitenkin kävi, että tarinallisia laajennuksia on tulossa parikin kappaletta näistä ensimmäisen ollessa jo pelaajien ulottuvilla.

Echoes of the Fallen -lisätarinan voi napata PlayStation Storesta talteen 9,95 euron hintaan. Juonikuvauksen mukaan tarina pyörii mustassa pörssissä kiertävien pimeiden kristallien ympärillä, jotka saattavat olla lähtöisin myyttisestä Äitikristallista. Erikoisbonuksina pelaajat pääsevät sivaltelemaan Cloud Strifen Buster Swordilla ja fiilistelemään uudella piilopaikan taustamusiikilla.

The Rising Tide -laajennus puolestaan on kalenteroitu keväälle 2024. Kumpaisetkin sisällöt on mahdollista ostaa myös yhtenä pakettina Expansion Packin muodossa.

Joonatan Itkosen arvostelusta täydet tähdet napannut Final Fantasy XVI on saatavilla yksinoikeudella PlayStation 5:lle.