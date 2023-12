: Ninja Gaiden- ja Nioh-kehittäjä Team Ninjan Rise of the Ronin sai julkaisupäivän

Team Ninjan ja Koei Tecmon viime vuonna paljastettu samuraiseikkailu Rise of the Ronin sai julkaisupäivänsä The Game Awardsien yhteydessä.

Muun muassa Ninja Gaidenista, Dead or Alivesta ja Niohista tuttujen japanilaisstudioiden tarinavetoisessa teoksessa ohjastetaan 1800-luvun Edo-aikakauden Japanissa elävää Ronin-soturia. Asemestari reissaa ympäri nousevan auringon maata hevosen suosiollisella avustuksella, mukanaan laaja valikoima aseita ja varusteita aina miekoista ja keihäistä ampuma- ja heittoaseisiin.

Edellä mainittujen vehkeiden lisäksi pelaaja pääsee käyttelemään ainakin heittoköyttä, liituria sekä hiiviskelytaktiikoita, joten mestarin täytyy hallita ympäristönsä myös vertikaalisesti. Lisäksi tekijät lupaavat pääsankarin valinnoilla olevan väliä, ja siihen liittyen Ronin-soturin kohtalo linkittyy lopulta useammalla tavalla tosielämän innovaattoreihin, kuten Ryoma Sakamotoon ja Shoin Yoshidaan.

Rise of the Ronin julkaistaan ensi vuonna maaliskuun 22. päivä yksinoikeudella PlayStation 5:lle. Uusimman trailerin voi katsastaa alta, sekä lisätietoa teoksesta löytyy täältä.

