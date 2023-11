Lähteet: Henkiin herätetty TimeSplitters-kehittäjä Free Radical Design suljetaan ennen joulua

Brittiläisstudio Free Radical Designia ollaan mahdollisesti sulkemassa ennen joulua, lähteet kertovat.

Ruotsalaisen Embracer Groupin alaisuudessa toimivalle pelitalolle on Video Games Chroniclen lähteiden mukaan kerrottu asiasta Embracerin toimitusjohtajan Lars Wingeforsin lähettämän sähköpostin välityksellä. VGC:n saamien tietojen mukaan Nottinghamissa majaansa pitävä studio tullaan mahdollisesti sulkemaan joulukuun 11. päivään mennessä osana Embracerin mittavia irtisanomisia.

VGC kertoi myös nähneensä Wingeforsin lähettämän sähköpostin, jossa mies kertoi seuraavaa:

– Samalla kun etenemme yhtiön sisäisissä neuvotteluissa ja näemme Free Radical Designin potentiaalisen sulkemisen joulukuun 11. päivä vuonna 2023, haluan osoittaa kiitollisuuteni teille omistautumisesta ja kaikesta siitä työstä, mitä olette tehneet ja teette edelleen, Wingefors kirjoitti ja jatkoi:

– Nämä ovat haastavia aikoja meille kaikille, mutta erityisesti teille. Tuemme teitä tämän siirtymän aikana niin paljon kuin pystymme.

On kuitenkin epäselvää, milloin Free Radical Designin henkilöstölle on kerrottu ikävistä uutisista, sillä Britannian työlain mukaan irtisanomisista on kerrottava vähintään 30 päivää etukäteen. Täten on mahdollista, että brittiläisstudion taru jatkuu vielä tovin etenkin, mikäli ulkopuolinen taho kiinnostuu hankkimaan studion oikeudet itselleen.

VGC:n saamien tietojen mukaan FRD:n henkilökunnasta yli puolet etsii kuitenkin jo uusia haasteita muun muassa LinkedInissä. Lisäksi jotkut brittistudiot, kuten Free Radicalin lähellä majaansa pitävä Splash Damage, on jo raporttien mukaan luvannut työhaastatteluja naapurissa työttömäksi jääville työntekijöille.

Free Radical Design perustettiin alun perin vuonna 1999 entisten Rare-kehittäjien toimesta. Studio tuli tutuksi pelaajille etenkin TimeSplitters-sarjasta sekä Second Sightista, mutta ajautui lopulta konkurssiin vuonna 2008 heikosti menestystä niittäneen Haze-räiskinnän sekä perutun Star Wars: Battlefront -projektin myötä. Plaion ja sen emoyhtiö Embracer Group tiedottivat toukokuussa 2021 herättäneensä studion uudelleen henkiin perustajäsenten Steve Elliksen ja David Doakin johdolla, päätarkoituksenaan tuoda TimeSplitters takaisin.

Embracer Group on ollut aiemmin tänä vuonna kosolti otsikoissa vaikeuksiensa ja irtisanomistensa vuoksi. Se on muun muassa vahvistanut erottaneensa yli 900 työntekijää pelkästään toisen vuosineljänneksen aikana. Tämän ohella Sonyn kanssa yhteistyössä aloitettu Star Wars: Knights of the Old Republic -projekti on suurissa vaikeuksissa, minkä lisäksi Free Radicalin tulevan TimeSplitters-projektin kohtalo on täysi kysymysmerkki.

