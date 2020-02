Tom Holland ylistää Uncharted-elokuvan käsikirjoitusta – sijoittuu aikaan ennen pelien tapahtumia

IGN:lle jutustellut Tom Holland on luottavainen Uncharted-elokuvan laadun suhteen – ainakin käsikirjoituksen osalta.

Hämähäkkimiehenäkin sujuvasti sinkoilevan Hollandin mielestä Unchartedin käsikirjoitus on yksi parhaimmista, mitä mies on kuunaan lukenut. Tarina sijoittuu Hollandin mukaan aikaan ennen Naughty Dogin seikkailuja, joten luvassa on herkkua myös peleihin tutustuneille. Nuoren Nathan Draken aisaparina nähdään näillä näkymin Mark Wahlbergin tulkitsema Sully.

Unchartedia on työstetty enemmän tai vähemmän aktiivisesti jo reilun vuosikymmenen ajan. Viimeisin ohjaajakiinnitys Travis Knight lähti vaihtoon joulukuussa, uutta haeskellaan ilmeisesti yhä.

Uncharted-elokuvan ensi-illaksi on kaavailtu kevättä 2021.