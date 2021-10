Tom Hollandin Nathan Drake ja Mark Wahlbergin paljas ylähuuli liikkuvassa kuvassa – ensimmäinen traileri Uncharted-elokuvasta on virallisesti täällä

Ensimmäinen traileri Tom Hollandin ja Mark Wahlbergin tähdittämästä Uncharted-elokuvasta on julkaistu virallisesti.

Uncharted-peleihin perustuva filmi esittelee yleisölle peleissä seikkailevan Nathan Draken nuoruusvuosia. Trailerin perusteella mukaan on ympätty elementtejä eri peleistä aina Uncharted 3: Drake's Deceptionin lentokonekohtauksesta Uncharted 4: A Thief's Endin juonikuvioihin. Nuorta Drakea esittävän Hollandin ohella mukana matkassa on Wahlbergin esittämä Sully, joka on peleissä totuttu näkemään viiksekkäänä harmaahapsena.

Traileri ehti vuotaa aiemmin tällä viikolla verkkoon huonolaatuisena, mutta nyt klippi on katsottavissa hyvälaatuisena.

Raina saapuu ainakin Atlantin tuolla puolen elokuvateattereihin päivämäärällä 18.2.