Among Us julkaistaan joulukuussa uusille alustoille – myös fyysinen painos tulossa, vieläpä monena eri versiona

Supersuosittu selkäänpuukotussimulaattori Among Us on löytämässä tiensä myös Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

InnerSlothin kehittämä Among Us on julkaistu alkujaan jo vuonna 2018, mutta peli kohosi massojen suosioon hieman tätä myöhemmin. Nyt peli siis nähdään joulukuun 14. päivä Xbox Onella, Xbox Series S|X:llä, PlayStation 4:llä ja PlayStation 5:llä – ensiksi mainitulla myös suoraan Game Pass -palvelussa. Tuolloin tarjolle saapuu digitaalinen painos ja fyysinen Crewmate Edition. Vielä enemmän sälää sisältävät Impostor Edition ja Ejected Edition puolestaan on tarkoitus rahdata kauppoihin kevääksi 2022.

Among Us on jo saatavilla PC:lle, Switchille sekä iOS- ja Android-laitteille.