Uutta ja täysin ilmaista lisäsisältöä saadaan kohta uunista ulos – Overcooked! All You Can Eatin uudet kuviot julki maailman ruokapäivänä

Overcooked! All You Can Eat täydentyy pian uudella sisällöllä, vieläpä ilmaiseksi.

Uusi lisäsisältöpaketti, joka tuo tullessaan kymmenen uutta kenttää, kolme uutta kokkihahmoa, useita reseptejä sekä vinon pinon käytettävyysasetuksia, on saanut nimekseen World Food Festival. Lisäsisältö saapuu ladattavaksi joka alustalle, jolla peli on, maailman ruokapäivänä 12.10.

Overcooked! 2, jonka kentät sisältyvät Overcooked! All You Can Eat -nimikkeeseen, on saanut sivustollamme kehuja arvostelussamme sekä monissa, monissa ja monissa muissa katsauksissamme.

