Ubisoftin Avatar-peli ei ehdi Cameronin elokuvan kyytiin – julkaisu lipsahti pitkälle ensi vuoteen

Avatar: Frontiers of Pandoran julkaisu on lipsahtanut loppuvuodelta hamaan tulevaisuuteen.

Ranskalaisjätti Ubisoft kertoili peliensä tilanteista osavuosikatsauksessaan, jossa Avatar: Frontiers of Pandoran vahvistettiin ilmestyvän loppuvuoden sijaan aikahaarukassa "2023-2024". Tämä todennäköisesti tarkoittaa nimikkeen siirtoa yhtiön seuraavalle tilivuodelle, mikä puolestaan käynnistyy maaliskuun 2023 lopussa.

Viivästys tarkoittaa sitä, että Frontiers of Pandora ei ehdi James Cameronin pitkään työstämän Avatar-jatko-osan kyytiin. Avatar: Way of Water julkaistaan joulukuun 16. päivä, kuluvaa vuotta. Raina on saamassa myös jatko-osia aina kahden vuoden välein vuoteen 2028 saakka.

Avatar: Frontiers of Pandoraa työstävät Massive Entertainment, Ubisoft Düsseldorf sekä Ubisoft Shanghai. Peli julkaistaan PC:lle, Stadialle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series S|X:lle.