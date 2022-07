Uuden Resident Evil -sarjan tähti kuvailee suomalaista Baba Is Youta "parhaimmaksi ja huonoimmaksi peliksi ikinä"

Kotimaisella Baba Is You -pelillä on televisiosta tuttu fani.

Juuri Netflix-palveluun julkaistu Resident Evil -sarja, joka perustuu samaa nimeä kantavaan pelisarjaan, on ollut esillä Netflix Geeked -Twitterin-tilin viimeaikaisessa sisällössä. Yhdellä videoklipillä haastatellaan sarjassa näyttelevää Ella Balinskaa liittyen peliaiheisiin.

Suosikkipelikseen Balinska kertoo vuonna 1994 julkaistun Earthworm Jimin pienen hymähdyksen saattelemana, mutta huonoimman pelin pohdinta saa pidemmän vastauksen."Se on huonoin peli... Se on paras peli ja huonoin peli, koska olen menettänyt niin paljon elämästäni sitä pelatessa. Tämä peli nimeltään BabaIis You", näyttelijä kertoo.

Vastausta seuraa naurua ja ihmettelyä, sillä kukaan haastattelussa paikalla ollut ei tunnu tietävän peliä."Kyseessä on yksi sellaisista ohjelmointityylisistä peleistä. Se on kuin aivopähkinä", Balinska kuvailee nimikettä. "Taustalla soi tämä musiikki, joka pistää sinut transsiin, ja seuraavaksi huomaat, että kello on neljä aamulla." Koko klipin voi katsoa alemman twiitin kautta.

Baba Is You on kotimaisen indiekehittäjä Arvi Teikarin kehittämä palkittu ja kehuttu nimike, jossa pelaaja pääsee muokkaamaan pelialueen toimintaa liikuttelemalla itse päähahmo Babaa sekä eri sanoista koostuvia palikoita ympäri kenttiä.

.@ellabalinska is not only a badass on screen, but she is also an avid gamer

📺: RESIDENT EVIL pic.twitter.com/Orhs1ETeoR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 20, 2022

Viime vuoden traileri Baba Is Youn kenttäeditorista on katsottavissa alta.

