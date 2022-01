Ubisoftin tulevassa VR-pelissä pelastetaan Notre-Dame – julkaisu dokumentin kyljessä jo maaliskuussa

Ubisoftin tulevassa Notre-Dame on Fire -VR-pakopelissä päästään kokeilemaan Pariisissa sijaitsevan katedraalin pelastamista.

Ubisoft on ryhtynyt yhteistyöhön elokuvayhtiö Pathen ja elokuva-ohjaaja Jean-Jacques Annaudin kanssa luodakseen VR-kokemuksen, joka perustuu vuoden 2019 Notre-Damen tulipaloon. Notre-Dame on Fire on palomiesten toiminnasta palon aikana kertova IMAX-tekniikkaa käyttävä dokumenttidraama, jonka julkaisua kaavaillaan tämän vuoden maaliskuulle. Yhtä aikaa elokuvan kanssa ilmestyvä ja samaa nimeä kantava VR-peli käyttää Assassin's Creed Unityn osasia.

Notre-Dame on Fire -pelin pääideana on kulkea katedraalin läpi etsien esineitä ja sammuttaen tulipaloa. Lyhyesti sanottuna tavoitteena on siis pelastaa katedraali täydeltä tuholta. Tulevan VR-kokemuksen alustoja ei ole vielä julkistettu.