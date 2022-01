KonsoliFINin viikkokatsaus 02/2022: Pokémon-potkut, God of War vakuutti pc:llä ja Take-Two laittoi ostohousut jalkaan

Mitä mainiointa sunnuntaita!

Vuoden toinen viikko starttasi ennätysten rikkomisella, sillä Steam rikkoi 28 miljoonan käyttäjän rajan tasan viikko sitten eli sunnuntaina 9. päivä tammikuuta.

Viikon suurimpana uutisena voitaneen pitää holding-yhtiö Take-Two Interactiven ostoreissua, jonka myötä yhdysvaltalaisyhtiö nappasi mobiilipelitalo Zyngan hoteisiinsa ennätyssummalla.

Toimitusvaikeudet eivät tunnu paljon Microsoftin menoa haittaavan. Tuorein Xbox-konsolisukupolvi on nimittäin amerikkalaisjätin historiassa nopeimmin myynyt laite, sillä Phil Spencerin mukaan kysyntä ylittää tarjonnan toistaiseksi.

Toimitusvaikeuksista puheen ollen, ilman viivästysuutisiakaan ei selvitty. Hartaasti odotetun S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobylin julkaisu siirtyy aina vuoden lopulle saakka. Alun perin jo vuonna 2010 julkistettu projekti peruttiin lopulta paria vuotta myöhemmin, kun sijoittajilla, kehittäjillä ja alkuperäisen nimikkeen haltijalla menivät sukset ristiin.

Pokémon GO on aiheuttanut vuosien varrella lukuisia vaaratilanteita sekä hämminkiä maanomistajille. Nyt se on aiheuttanut myös potkut, sillä poliisiauton kamerajärjestelmä taltioi raskauttavat todisteet vuonna 2017 Pokémon GO'ta pelanneista lainvalvojista eli Louis Lozanosta ja Eric Mitchellistä niin sanotusti jahdin merkeissä.

Hidas alkuvuosi näkyi tälläkin viikolla arvostelupuolella, sillä arviossa nähtiin vain yksi peli. Alun perin vuonna 2018 PlayStation 4:lle ilmestynyt God of War ilmestyi tällä viikolla pc:lle. Joonatan kehui tarinan olevan omaa luokkaansa, mutta pelattavuuden menettäneen tenhoa jonkun verran vuosien varrella.

Katajan Petri otti tällä viikolla ansiokkaasti haltuun niin blogi- kuin artikkeliosastonkin. Jälkimmäisten puolella käsiteltiin tällä viikolla ikimuistoisimpia paussimusiikkeja. Otsikkokin sen paljastaa, että ykkössija kuuluu ansaitusti James Bondille, mutta entäs ne muut? Petrillä oli myös painava sanansa sanottavana Netflixin Criminalista.

Turusen Toni puolestaan aloitteli Mortal Shell -seikkailujaan. Alun perusteella ei tarvitse kauheasti arvuutella, mistä suunnasta peli on ottanut vaikutteita. Pienen studion teos seisoo kuitenkin tukevasti omilla jaloillaan.

Lopuksi vielä muistutuksena, että viime vuoden klikatuimmat arviot ovat nyt luettavissa digilehden muodossa.