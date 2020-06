Uusi Fortnite-kausi tuo mukanaan radikaalisti muuttuneen taistelutantereen... ja paidattoman Jason Momoan

Forniten toisen chapterin kolmas kausi Splashdown käynnistyy tänään varsin radikaalisti muuttuneen kartan kera.

Se klassinen Fortnite-saari on saanut yllättäen Waterworld-henkisen miljöön, onhan moni tuttu paikka päätynyt uppeluksiin vedenpinnan alle. Uusiakin sijainteja on saatu esimerkiksi kartan keskellä möllöttävän The Authority -linnakkeen ja oikean alanurkan Catty Cornerin muodossa. Matkaa voi taittaa vaikkapa venein tai haiden vetämin vesisuksin. Tuliluikkuvalikoima taas on kasvanut hätäraketteja ampuvalla flare gunilla. Myöskään uutta Battle Passia ei tietysti sovi unohtaa.

Alla vielä trailerit niin Splashdownin kuin Battle Passinkin tiimoilta, uutta karttakuvaa unohtamatta.