Kingdom Hearts: Melody of Memory hylkää taistelun rytmin vuoksi

Square Enix julkaisi uuden Kingdom Hearts -trailerin, joka paljastaa sarjan rytmikkään tulevaisuuden.

Musiikki on olennainen osa Kingdom Hearts -sarjaa, kiitos lahjakkaan säveltäjän Yoko Shimomuran. Square Enix ilmoitti tuovansa rakastetut tunnussävelmät toiminnan keskiöön uudessa rytmipelissä nimeltä Melody of Memory.

Yli 140 laulun valikoima sisältää tunnettua musiikkia siitä Disneyn tuotannosta, joka on osa Kingdom Hearts -universumia. Trailerilla nähdään Akun ja Hessun lisäksi muun muassa Herkules sekä Aladdin.

Kingdom Hearts: Melody of Memory on tulossa PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä Nintendo Switchille myöhemmin tänä vuonna. Peli on sarjan ensimmäinen Switchille saapuva nimike.